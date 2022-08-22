"Лукойл" покупает ФК "Спартак" и его стадион, Федун не будет управлять клубом
13:00 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Лукойл» сообщил о приобретении футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие банк арена», говорится в сообщении компании. Леонид Федун выходит из состава акционеров клуба и не будет принимать участие в управлении им.
«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“, а также стадиона „Открытие банк арена“, — отмечается в сообщении. „Лукойл“ более 20 лет является генеральным спонсором клуба.
«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО „ФК „Спартак-Москва“ и не будет принимать участие в управлении клубом», — добавили в компании.
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