"Лукойл" покупает ФК "Спартак" и его стадион, Федун не будет управлять клубом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Лукойл» сообщил о приобретении футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие банк арена», говорится в сообщении компании. Леонид Федун выходит из состава акционеров клуба и не будет принимать участие в управлении им.

«Лукойл» сообщает о приобретении 100% акций АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“, а также стадиона „Открытие банк арена“, — отмечается в сообщении. „Лукойл“ более 20 лет является генеральным спонсором клуба.

«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО „ФК „Спартак-Москва“ и не будет принимать участие в управлении клубом», — добавили в компании.