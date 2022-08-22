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НОВОСТИ

В Севастополе проверили состояние укрытий на случай новых атак ВСУ

13:55 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил в понедельник в телеграм-канале глава города, по итогам проверки, в частности, поручено разместить указатели на местах расположения убежищ.

«Поскольку у нас еще действует желтый уровень [террористической опасности], на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи», — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что главной задачей, которую преследует Киев, является паника среди населения. «Мы не должны поддаваться провокациям. Севастополь под надежным куполом ПВО», — добавил он.

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