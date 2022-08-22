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НОВОСТИ

ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат

14:30 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта», — сказал он. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где будет развернута миссия, Боррель сказал: «Это будет не на Украине, а в соседней стране. Мы не собираемся делать это на территории Украины».

Как ожидается, вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое пройдет в Праге 29 августа.

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