Не менее 15 человек пострадали от обстрела Антоновского моста из HIMARS со стороны ВСУ
15:37 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 15 человек — все граждански лица — пострадали в понедельник в результате обстрела Антоновского моста в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщил ТАСС представитель местных экстренных служб.
«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек (гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады). Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме нет», — сказал собеседник.
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