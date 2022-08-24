На проведение саммита G7 в Хиросиме Япония потратит 145 млн долларов - СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Японии планирует включить в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год (начинается 1 апреля 2023 года) расходы на проведение предстоящего саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, которые составят 19,9 млрд иен (порядка 145 млн долларов). Об этом в среду сообщил телеканал Эн-эйч-кей.



Кроме того, ведомство намерено запросить 1,2 млрд иен (около 8,7 млн долларов) на организацию поездок для представителей молодежи в Хиросиму и Нагасаки ради продвижения концепции мира без ядерного оружия.





