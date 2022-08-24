На проведение саммита G7 в Хиросиме Япония потратит 145 млн долларов - СМИ
10:20 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кроме того, ведомство намерено запросить 1,2 млрд иен (около 8,7 млн долларов) на организацию поездок для представителей молодежи в Хиросиму и Нагасаки ради продвижения концепции мира без ядерного оружия.
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