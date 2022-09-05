РФ может поставлять газ ЕС иными путями помимо «Северного потока», но не делает этого — ЕК

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия могла бы поставлять газ в Евросоюз по другим газопроводам, если бы причина приостановки работы «Северного потока» была технической. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», — сказал он.