Мэр Сергей Собянин присвоил статус промкомплекса столичному заводу «Элкат»

11:58

Завод «Элкат», производящий медную катанку и проволоку, получил статус промышленного комплекса. Решение об этом подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Статус промышленного комплекса дает предприятию право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет города, будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%, налог на недвижимое имущество составит 50%, налог на землю 20% - от исчисленного, а ставка аренды земли - 0,3% от кадастровой стоимости участка.

На предприятии работают 126 человек, оно может выпускать 150 тыс. тонн катанки и 16 тыс. тонн проволоки в год. Представители «Элкат» отмечают, что новые возможности позволят направить дополнительные инвестиции на развитие и модернизацию производственных мощностей предприятия.

По словам члена Московского регионального отделения «Деловой России», эксперта по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексея Хижняка, получение предприятием статуса промышленного комплекса дает дополнительные возможности для наращивания собственных мощностей в стратегических отраслях экономики России, что особо важно с учетом санкций, введенных против РФ. «Деятельность по переориентации рынка меди с экспорта на собственное производство у нас ведется уже несколько лет, - говорит Хижняк. - Если в 2018 году большая часть экспорта состояла из медного сырья, катодов, в доле российского импорта медной продукции 44% приходилось на медный лист, а остальное состояло из катанки, прутков и проволоки, и в целом Россия потребляла 100 000–110 000 тонн медного листа, из которых 70% – импортная продукция, в основном из Казахстана, Ирана, Чили, то за последние годы ситуация существенно изменилась в сторону отечественного производства».

По словам эксперта, разработки московских промышленных предприятий используются практически во всех отраслях экономики, например, при строительстве новых линий Московского метрополитена и реконструкции магистралей. «За пять месяцев 2022 года столичные производители кабелей и кабельной арматуры поставили товары на 14,9 миллиарда рублей, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Создание возможностей для развития еще одного игрока на этом рынке, ООО «Элкат», за счет налоговых и арендных льгот этого преференциального режима даст столичной промышленности возможности еще активнее включаться в проекты опережающего развития инфраструктуры в России, которое стало локомотивом роста новой суверенной экономики на пути к промышленному и технологическому суверенитету», - полагает Хижняк.

С ним согласен еще один представитель Московского регионального отделения «Деловой России», основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов, который заявил: «Приятно видеть, как правительство Москвы поддерживает промышленные предприятия не только на словах, но и делом, снижая налоговую нагрузку на реально действующие предприятия, которые занимаются импортозамещением и развитием современных технологий в России».

Сейчас статус промышленного комплекса в Москве имеют 65 предприятий, на которых создано примерно 77 тыс. рабочих мест.