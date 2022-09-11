На конференции в Алма-Ате обсудили сотрудничество РФ и Казахстана в сфере культуры
12:20 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. В рамках конференции обсуждены вопросы дальнейшего развития соотечественного движения, российско-казахстанского культурно-гуманитарного сотрудничества и будущие республиканские проекты», — говорится в сообщении.
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, выступая на открытии конференции, отметил значимый вклад, который организации российских соотечественников вносят в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами. «На протяжении нескольких десятилетий общественная деятельность этнокультурных объединений плодотворно способствует сближению и взаимообогащению культур народов России и Казахстана. Отрадно, что российские соотечественники, проживающие в республике, стали самодостаточными, уважаемыми и влиятельными членами общества, сохранив при этом свою идентичность, желание расширять многогранные связи с исторической родиной и популяризировать ее богатое культурное наследие. Убежден, что ваш опыт поможет молодым представителям соотечественного движения достичь успешной самореализации и стать „мостом“ для дальнейшего упрочения российско-казахстанского союзничества и интеграционного партнерства», — пояснил дипломат.
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