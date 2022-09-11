Выборы в районные советы депутатов Москвы проходят без нарушений

18:25

На выборах муниципальных депутатов в Москве на избирательных участках в системе онлайн-голосования не зафиксировано каких-то нарушений. Согласно данным на 17:00 явка составила 32,2%. Система дистанционного электронного голосования выдала 1 694 733 бюллетеней, а на участках зарегистрированы 610 202 голосовавших.

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, с начала муниципальных выборов в Москве не было зафиксировано фактов двойного голосования. «С начала выборов фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках штабом выявлено не было. Жалобы о возможных нарушениях избирательного законодательства сразу же проверяются. На данный момент ни одна из них не подтвердилась», - сообщает Штаб.

Напомним, избирательные участки будут работать 11 сентября до 20:00. В Москве 9-11 сентября выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления в 125 из 146 муниципальных образований мегаполиса.