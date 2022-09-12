«Единая Россия» заявила, что лидирует на выборах в Москве по итогам ДЭГ

23:53

Представители политической партии «Единая Россия» сообщили, что согласно данным системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) лидируют на выборах муниципальных депутатов в Москве. «Москва сделала свой выбор! В Москве завершился последний день выборов муниципальных депутатов. И после подсчетов голосов на ДЭГ лидируют кандидаты от «Единой России», - сказано в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале столичного регионального отделения «Единой России».

По озвученным в СМИ данным, в онлайн-голосовании участвовали более 1,7 млн москвичей. «По предварительным подсчетам результатов в ДЭГ, лидируют кандидаты от «Единой России». Свыше 1 100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией» получат мандаты депутатов», - сообщают единороссы.