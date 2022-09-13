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НОВОСТИ

РФ и Иран готовят новый договор о стратегическом партнерстве — Кремль

17:40 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Иран готовят новый договор о сотрудничестве с целью вывести его на уровень стратегического партнерства, следует из материалов Кремля ко встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на саммите ШОС в Самарканде.

«В настоящее время осуществляется подготовка нового межгосударственного договора с целью вывести сотрудничество на уровень стратегического партнерства», — следует из материалов.

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