РФ и Иран готовят новый договор о стратегическом партнерстве — Кремль

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Иран готовят новый договор о сотрудничестве с целью вывести его на уровень стратегического партнерства, следует из материалов Кремля ко встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на саммите ШОС в Самарканде.

«В настоящее время осуществляется подготовка нового межгосударственного договора с целью вывести сотрудничество на уровень стратегического партнерства», — следует из материалов.