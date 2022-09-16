Сбер: В следующем году рынок долгового капитала в России может превысить прошлогодний уровень
13:04 16.09.2022
По мере вступления в силу новых санкций Сбер работал над адаптацией своих продуктов на рынке инвестиционно-банковских услуг (IB), корректировал их, чтобы иметь возможность продолжать предлагать клиентам. Об этом зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью «Коммерсанту». «Конечно, первые несколько месяцев 2022 года рынок находился в замершем состоянии. Но по причине ухода западных компаний мы почти сразу смогли активно включиться в финансирование и консультирование M&A-сделок», – отметил он.
Уже с мая, быстрее ожиданий, начал восстанавливаться рынок облигаций (DCM), и его активность приближается к уровню прошлых лет, сообщил Анатолий Попов. «Мы полагаем, что рынок долгового капитала вернется на уровень 2021 года или даже превысит его уже в 2023 году, – прогнозирует он. – Об этом говорит текущая активность эмитентов: объемы размещений в июле-сентябре превышают уровень 2021 года. Из отдельных направлений развития можно выделить, во-первых, возросший интерес к локальному рынку со стороны экспортеров, которые раньше традиционно привлекали финансирование за рубежом. Во-вторых, выпуск замещающих облигаций в обмен на еврооблигации. В-третьих, формирование нового сегмента локального рынка в юанях».
Представитель Сбера отметил, что пока западные рынки закрыты, а переориентация на ближневосточные, азиатские рынки или СНГ только обсуждается, фокус направлен на развитие локального рынка капитала.
НОВОСТИ
- 13:05 16.09.2022
- Китай введет санкции против глав двух оборонных компаний США за продажу вооружений Тайваню
- 13:00 16.09.2022
- В Москве выявили 8 799 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 16.09.2022
- В центре Луганска в здании Генпрокуратуры прогремел взрыв
- 12:20 16.09.2022
- Испания произвела в июле крупнейшую за 13 лет закупку дизеля у России — СМИ
- 12:05 16.09.2022
- В России за сутки выявили 59 035 случаев заражения коронавирусом
- 12:01 16.09.2022
- В результате ракетного удара разрушено здание комплекса ВГА Херсонской области
- 11:32 16.09.2022
- Запад должен понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго — Столтенберг
- 11:20 16.09.2022
- Киргизия отказывается решать конфликт путем переговоров - погранслужба Таджикистана
- 11:05 16.09.2022
- Зеленский планирует повторить в Изюме опыт провокации в Буче — ВГА Херсонской области
- 11:00 16.09.2022
- В Европе многие против военной помощи Украине и санкций в отношении РФ — Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать