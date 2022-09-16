Сбер: В следующем году рынок долгового капитала в России может превысить прошлогодний уровень

13:04

По мере вступления в силу новых санкций Сбер работал над адаптацией своих продуктов на рынке инвестиционно-банковских услуг (IB), корректировал их, чтобы иметь возможность продолжать предлагать клиентам. Об этом зампред правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал в интервью «Коммерсанту». «Конечно, первые несколько месяцев 2022 года рынок находился в замершем состоянии. Но по причине ухода западных компаний мы почти сразу смогли активно включиться в финансирование и консультирование M&A-сделок», – отметил он.

Уже с мая, быстрее ожиданий, начал восстанавливаться рынок облигаций (DCM), и его активность приближается к уровню прошлых лет, сообщил Анатолий Попов. «Мы полагаем, что рынок долгового капитала вернется на уровень 2021 года или даже превысит его уже в 2023 году, – прогнозирует он. – Об этом говорит текущая активность эмитентов: объемы размещений в июле-сентябре превышают уровень 2021 года. Из отдельных направлений развития можно выделить, во-первых, возросший интерес к локальному рынку со стороны экспортеров, которые раньше традиционно привлекали финансирование за рубежом. Во-вторых, выпуск замещающих облигаций в обмен на еврооблигации. В-третьих, формирование нового сегмента локального рынка в юанях».

Представитель Сбера отметил, что пока западные рынки закрыты, а переориентация на ближневосточные, азиатские рынки или СНГ только обсуждается, фокус направлен на развитие локального рынка капитала.