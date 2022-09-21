Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса
13:59 21.09.2022
Глава общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев поддержал решение по привлечению иностранных граждан к защите Донбасса. По его мнению, участие в спецоперации обеспечит им ряд преимуществ, в частности, гарантирует упрощенный порядок получения российского гражданства и денежные выплаты. «Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут поправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ», - считает Худайбердиев.
Напомним, Государственная дума РФ накануне приняла закон об упрощенном получении российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключающие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, могут получать гражданство без ожидания и сложных бюрократических процедур. По словам мэра Сергея Собянина, московские власти налаживают взаимодействие Министерства обороны РФ и миграционного центра «Сахарово». По словам градоначальника, столичные ведомства сделают максимум, чтобы заключение контрактов было максимально удобно для иностранных граждан.
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