Взрыв прогремел в Мелитополе в районе центрального рынка — Рогов

11:20

Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в районе центрального рынка. Об этом сообщил в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Центрального рынка. Информация уточняется. Подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным местных СМИ, в район рынка направлены наряды полиции.