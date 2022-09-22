Взрыв прогремел в Мелитополе в районе центрального рынка — Рогов
11:20 22.09.2022
Взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области в районе центрального рынка. Об этом сообщил в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе Центрального рынка. Информация уточняется. Подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным местных СМИ, в район рынка направлены наряды полиции.
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