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Более 17 массовых захоронений жертв украинской агрессии обнаружено в ЛНР

14:30 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти (МРГ) обнаружила на территории ЛНР 17 массовых захоронений с жертвами киевского режима, убитыми в период с 2014 года по февраль 2022 года. Об этом ТАСС сообщила в субботу глава МРГ, советник главы республики Анна Сорока.

«В ходе нашей деятельности в течение 8 лет мы установили, что на нашей территории Луганской Народной Республики на момент до февраля 2022 года, в границах которой мы находились, мы обнаружили более 17 массовых захоронений», — сказала собеседница агентства.

Анна Сорока также напомнила, что в городе Рубежное в начале сентября этого года было обнаружено около 300 останков «жертв украинской агрессии».

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