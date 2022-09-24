Более 17 массовых захоронений жертв украинской агрессии обнаружено в ЛНР
14:30 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В ходе нашей деятельности в течение 8 лет мы установили, что на нашей территории Луганской Народной Республики на момент до февраля 2022 года, в границах которой мы находились, мы обнаружили более 17 массовых захоронений», — сказала собеседница агентства.
Анна Сорока также напомнила, что в городе Рубежное в начале сентября этого года было обнаружено около 300 останков «жертв украинской агрессии».
НОВОСТИ
- 14:20 24.09.2022
- За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана
- 14:16 24.09.2022
- У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской в Москве образовалась очередь
- 14:10 24.09.2022
- Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона
- 13:30 24.09.2022
- Даже под обстрелами жители ЛНР идут голосовать за вхождение в РФ
- 13:20 24.09.2022
- Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев
- 13:10 24.09.2022
- Наблюдатель из ФРГ высоко оценил организацию референдума в Запорожской области
- 12:10 24.09.2022
- На референдуме в Севастополе работают наблюдатели из США, Франции и Бразилии
- 12:00 24.09.2022
- Немцы все чаще описывают свое эмоциональное состояние словами гнев и бессилие - опрос
- 11:50 24.09.2022
- Выявлено более 2 млн фейков о частичной мобилизации и референдумах - Мизулина
- 10:45 24.09.2022
- Глава МИД КНР назвал действия США в отношении Тайваня попыткой подорвать суверенитет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать