Применяя санкции США пытаются превратить весь мир в свой "задний двор" - Лавров
21:30 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“, — сказал он.
«Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава ООН и задействуются как инструмент политического шантажа, — продолжил министр. — Цинизм этой практики очевиден, ведь рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию».
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