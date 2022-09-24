Применяя санкции США пытаются превратить весь мир в свой "задний двор" - Лавров

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



«Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“, — сказал он.



«Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава ООН и задействуются как инструмент политического шантажа, — продолжил министр. — Цинизм этой практики очевиден, ведь рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию».



