В Европе выбрасывают на свалку больше продуктов, чем закупают - СМИ
11:09 25.09.2022 Источник: Газета.Ru
Ежегодно в Евросоюзе (ЕС) выкидываются 153 млн тонн продовольствия, что выше объемов, которые регион закупает. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет организации Feedback EU.
«ЕС выбрасывает около 153 млн тонн еды в год, что в два раза выше предыдущих оценок и на 15 млн тонн больше, чем размеры поставок продуктов. Количество пшеницы, выбрасываемой только в странах Евросоюза, равно примерно половине экспорта пшеницы Украины и четверти экспорта других видов зерна из ЕС», — отметили в публикации.
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