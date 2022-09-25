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Количество госпитализаций с COVID-19 уменьшилось в 72-х регионах РФ

11:45 25.09.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 46,7 тыс. случаев, скончались 95 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 46 758 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 936 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 45,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 51 тыс. 269 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 4 тыс. 511. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших.

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