США разработали план на случай гипотетического применения РФ ядерного оружия — Блинкен
09:20 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, но Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению существующего конфликта. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Он у нас есть», — сказал шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос о том, имеется ли у администрации план на случай применения РФ ядерного оружия.
Как при этом подчеркнул Блинкен, США нацелены на то, чтобы конфликт «не разрастался и не расширялся».
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