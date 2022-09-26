США разместят две системы HIMARS в Латвии в рамках учений — командование

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в понедельник разместят две системы HIMARS в Латвии в рамках учений Namejs, чтобы продемонстрировать способность быстро разворачивать средства на восточных рубежах НАТО. Об этом сообщило командование Армии США в Европе и Африке.

«Армия США в Европе и Африке направит две высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и около десяти военнослужащих в Латвию в поддержку национальных (латвийских — прим. ТАСС) учений Namejs 26 сентября, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание дальнобойных средств ведения высокоточной стрельбы на восточном фланге НАТО», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в «Твиттере» командования.