В аэропортах московского авиаузла отмечены незначительные сезонные колебания пассажиропотока
18:19 26.09.2022
За минувшую неделю пассажиропоток на международных рейсах в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково существенно не изменился, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «На прошлых выходных из Шереметьево, Домодедово и Внуково на международных рейсах наблюдался незначительный рост пассажиропотока к прошлым выходным, так, в субботу прирост пассажиров составил 3,3 тыс. человек (8%), а в воскресенье - 2,1 тыс. человек (6%)», - сказано в сообщении.
При этом в целом динамика вылетов на прошлой неделе названа «разнонаправленной». В частности, во вторник (20 сентября) на международных рейсах в аэропортах зафиксировали рост на 8%, в среду (21 сентября) - падение на 2%, в четверг (22 сентября) - рост на 4%, а в пятницу (23 сентября) - рост на 12% (прирост на 3,9 тыс. человек). «Такие изменения не являются существенными: это типичные сезонные колебания пассажиропотока», - сообщает Дептранс.
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