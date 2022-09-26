В Киеве заявили, что не планируют призывать больше людей в ВСУ в ответ на мобилизацию в РФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник в интервью немецкому порталу «Тагесшау» заявил, что в стране не будут объявлять дополнительную мобилизацию в ответ на частичную мобилизацию в России.

«Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных», — приводит портал его слова.