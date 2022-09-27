РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей — Медведев
11:32 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных ей соседей, например, у Украины. Об этом заявил во вторник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал он в своем телеграм-канале.
При этом Медведев убежден, что «на разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно». «А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда еще остается. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф», — заключил Медведев.
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