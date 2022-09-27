На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации

19:47

Фото агентства "Москва"

В одном из павильонов ВДНХ открыт резервный пункт мобилизации, который объединил три военных комиссариата столицы - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. В новом пункте мобилизации готовят команды на отправку в воинские части. Несколько военкоматов объединили в одном пункте на ВДНХ в формате «одного окна» для удобства логистики. В просторном и комфортном здании есть возможность пройти медкомиссию, а также попрощаться с родными и друзьями. Как сообщают журналисты телеканала «Москва 24» в мобилизационный пункт приходят москвичи для того, чтобы поддержать мобилизованных, некоторые читают стихотворения и исполняют песни военных лет.

Напомним, в столице открыты сразу несколько временных пунктов мобилизации - в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. Места для размещения резервных пунктов выбирали с учетом наличия в них нужных условий для удобного пребывания множества людей, транспортной доступности и близости к действующим военкоматам.