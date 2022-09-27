На ВДНХ открылся резервный пункт мобилизации
19:47 27.09.2022
|Фото агентства "Москва"
Напомним, в столице открыты сразу несколько временных пунктов мобилизации - в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. Места для размещения резервных пунктов выбирали с учетом наличия в них нужных условий для удобного пребывания множества людей, транспортной доступности и близости к действующим военкоматам.
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