Слова Сикорского о «Северных потоках» не должны остаться без реакции ЕС — Захарова
10:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Публикация бывшего министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского, в которой он благодарит США за повреждение «Северных потоков» не должна остаться без реакции Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радио Sputnik.
«Но то, что вчера сделал Сикорский, я еще раз говорю, если это останется без реакции Европейского союза, если это останется без реакции евроинститутов и евробюрократии, надо уже говорить не об их ненависти к нам, это надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе, и тех людей, которые делегировали им управление собственными жизнями. Это не может остаться без реакции», — сказала она.
Захарова добавила, что заявление Сикорского ничем не отличается от экстремистской деятельности «в контексте желания подорвать электросети в Крыму, желания заблокировать водные ресурсы крымчанам и так далее». По словам официального представителя МИД РФ, «это все звенья одной цепи».
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