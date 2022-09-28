ЕС может смягчить часть антироссийских санкций ради ужесточения других
11:05 28.09.2022 Источник: Газета.Ru
Европейский союз может смягчить антироссийские санкции, для того, чтобы уговорить Кипр, Мальту и Грецию ввести другие ограничения, сообщает издание Politico.
Уточняется, что это будут санкции, связанные с поставками российских удобрений, цемента и «другой продукции». Взамен Еврокомиссия планирует уговорить Кипр, Мальту и Грецию ввести ограничения на перевозку российской нефти танкерами.
Таким образом, Европейская комиссия хочет компенсировать этим странам, которые зарабатывают на перевозках, потери от отказа от российского экспорта.
Ранее Европейская включила в предложения по новым санкциям потолок на российскую нефть. Газета.Ru
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