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Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите РФ всеми средствами

12:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии в 2005–2021 годах Ангела Меркель полагает, что необходимо серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, имея в виду, по всей вероятности, телеобращение главы государства о защите РФ. Такое мнение она высказала на открытии «Фонда бывшего федерального канцлера Гельмута Коля».

«Нужно серьезно отнестись к его словам», — приводит в среду ее слова агентство ДПА. «Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа, а относиться к ним серьезно — это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости — мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый», — подчеркнула Меркель.

Путин в телеобращении ранее указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход «ядерный шантаж», поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что РФ готова использовать для защиты своих территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства, и «это не блеф».

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