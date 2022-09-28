ДНР в составе РФ перейдет к новой фазе ведения боевых действий — Пушилин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая Народная Республика перейдет к новой фазе ведения боевых действий в составе России, заявил в среду журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас мы переходим на новый этап ведения боевых действий [в составе РФ]», — сказал он после получения итогового протокола голосования на референдуме перед отъездом в Москву.