Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов
17:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить вопрос обязанности граждан, желающих работать на госслужбе или избираться на выборные должности, иметь военно-учетную специальность. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.
«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так», — подчеркнул Володин.
Он также добавил, что избранию на публичные должности также должно предшествовать получение военно-учетной специальности — служба в армии или учеба на военной кафедре. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — отметил Володин.
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