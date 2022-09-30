Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обсудить вопрос обязанности граждан, желающих работать на госслужбе или избираться на выборные должности, иметь военно-учетную специальность. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так», — подчеркнул Володин.

Он также добавил, что избранию на публичные должности также должно предшествовать получение военно-учетной специальности — служба в армии или учеба на военной кафедре. «Если ты получил военную специальность, военный билет, принял присягу, тогда уже можешь претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора, другие должности», — отметил Володин.