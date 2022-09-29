Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и другие актуальные темы

21:22 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе г.Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины.

В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС «Аккую». Акцентирована заинтересованность в практической реализации договорённостей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде.

Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договорённостей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.

Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Условлено продолжить российско-турецкий диалог в различных форматах.