Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и другие актуальные темы
21:22 29.09.2022 Источник: НГ-Online
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, - сообщается на официальном сайте президента РФ.
Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе г.Ижевска. После этого был проведён содержательный разговор по различным аспектам развития двустороннего сотрудничества и ситуации вокруг Украины.
В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС «Аккую». Акцентирована заинтересованность в практической реализации договорённостей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде.
Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся 23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав Российской Федерации. Подчёркнуто, что голосование прошло в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.
Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договорённостей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.
Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.
Условлено продолжить российско-турецкий диалог в различных форматах.
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