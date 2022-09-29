Путин отметил, кто именно подлежит частичной мобилизации в первую очередь

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал категории россиян, которые подлежат частичной мобилизации — это те, кто находится в запасе, имеет опыт и востребованные специальности.

«По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны», — напомнил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности в четверг.

Путин обратил особое внимание на то, что «сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация». «Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — указал президент.