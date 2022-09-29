Путин отметил, кто именно подлежит частичной мобилизации в первую очередь
20:40 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны», — напомнил глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности в четверг.
Путин обратил особое внимание на то, что «сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация». «Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — указал президент.
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