ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге жителя Свердловской области
12:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«В отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ („Диверсия“). Он задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнил ТАСС представитель правоохранительных органов, задержанный мужчина на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.
«Его вмешательство не привело к трагедии по независящим от него причинам — устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД», — пояснил собеседник агентства. По его словам, вербовку и инструктирование мужчины по диверсии провели представители Вооруженных сил Украины. Задержанный также оставил граффити в городе Реже с украинскими лозунгами, посвященные запрещенному в РФ нацбатальону.
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