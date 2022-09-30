ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге жителя Свердловской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ („Диверсия“). Он задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС представитель правоохранительных органов, задержанный мужчина на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.

«Его вмешательство не привело к трагедии по независящим от него причинам — устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД», — пояснил собеседник агентства. По его словам, вербовку и инструктирование мужчины по диверсии провели представители Вооруженных сил Украины. Задержанный также оставил граффити в городе Реже с украинскими лозунгами, посвященные запрещенному в РФ нацбатальону.