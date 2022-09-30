Собянин рассказал, как город будет помогать семьям мобилизованных в Москве

13:50

В российской столице создают специальный центр поддержки родственников мобилизованных горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, мобилизация «самым серьезным образом меняет весь уклад жизни семьи». «Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих близких, Москва окажет им помощь и защиту», - написал градоначальник на своем сайте.

С завтрашнего дня родственники мобилизованных могут обратиться по адресу улица Сергия Радонежского, д.1, стр.1 (на территории центра занятости «Моя карьера»). «Мы поможем при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажем адресную социальную помощь, определим нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, поможем найти работу», - пишет мэр.

Как отмечает Собянин, городские власти также не будут дожидаться, пока к ним обратятся за помощью, а намерены проактивно предлагать помощь семьям призванных на службу. «Будем на постоянном контакте. Им, как никому сейчас, нужна поддержка и от городских служб, и от москвичей», - пишет мэр.