С 1 октября в Калининграде будет введен режим «открытого неба»

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим «открытого неба» будет введен в аэропорту Храброво в Калиниграде с 1 октября на два года, говорится в сообщении Росавиации.

«С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим „открытое небо“. Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — отмечается в сообщении. — Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области».

Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, подчеркнули в Росавиации.