С 1 октября в Калининграде будет введен режим «открытого неба»
14:40 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим «открытого неба» будет введен в аэропорту Храброво в Калиниграде с 1 октября на два года, говорится в сообщении Росавиации.
«С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим „открытое небо“. Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — отмечается в сообщении. — Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области».
Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, подчеркнули в Росавиации.
НОВОСТИ
- 16:00 30.09.2022
- Путин указал, каким может быть путь к миру с Украиной
- 15:50 30.09.2022
- ЕК выпустил инструкцию по выдаче виз гражданам РФ
- 15:45 30.09.2022
- Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь
- 15:40 30.09.2022
- По оценкам оператора "Северного потока", утечки продолжатся до 2 октября
- 15:39 30.09.2022
- Путин: Советского Союза нет. Да и России сегодня это уже и не нужно
- 14:12 30.09.2022
- ВСУ мало что светит в военном плане, они спешат отхватить кусок территории — Мирошник
- 14:00 30.09.2022
- Кремль поддерживают жесткий тон главы Дагестана на фоне нарушений при мобилизации — Песков
- 13:50 30.09.2022
- Собянин рассказал, как город будет помогать семьям мобилизованных в Москве
- 13:32 30.09.2022
- При нежелании Киева вести переговоры РФ делает акцент на продолжении СВО — Песков
- 13:20 30.09.2022
- Переходный период для интеграции Херсонской области в РФ составит минимум три года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать