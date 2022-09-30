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С 1 октября в Калининграде будет введен режим «открытого неба»

14:40 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим «открытого неба» будет введен в аэропорту Храброво в Калиниграде с 1 октября на два года, говорится в сообщении Росавиации.

«С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим „открытое небо“. Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — отмечается в сообщении. — Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области».

Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков, подчеркнули в Росавиации.

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