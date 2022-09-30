15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор трубопровода «Северный поток» считает, что утечки газа будут продолжаться до 2 октября, оценка состояния «Северного потока — 2» пока не озвучена. Об этом говорится в письме, которое Дания и Швеция направили в ООН, его текст опубликовала в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде в «Твиттере».

«По оценкам оператора „Северного потока“, утечки продолжатся до 2 октября. В отношении „Северного потока — 2“ еще предстоит провести такую же оценку», — указано в тексте.