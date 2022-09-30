По оценкам оператора "Северного потока", утечки продолжатся до 2 октября
15:40 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По оценкам оператора „Северного потока“, утечки продолжатся до 2 октября. В отношении „Северного потока — 2“ еще предстоит провести такую же оценку», — указано в тексте.
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