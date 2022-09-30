Киев собирается подать заявку в НАТО в ускоренном порядке

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <…> Де-факто сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <…> В ускоренном порядке», — сказал он в видеообращении по итогам состоявшегося в пятницу заседания Совета национальной безопасности и обороны и подписал заявку.