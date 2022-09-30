В Совбезе ООН Россия наложила вето на заявление, осуждающее присоединение новых территорий к РФ

22:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия применила вето при голосовании в пятницу в Совете Безопасности ООН по проекту американской резолюции, которая содержала осуждение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав РФ. Как передает корр. ТАСС, соответствующий документ был подготовлен Албанией и США.

Согласно принятой в апреле Генеральной Ассамблеей ООН западной резолюции, заседание данного органа будет созываться каждый раз при использовании права вето в Совбезе кем-либо из государств — постоянных членов. Генассамблея должна собраться в течение 10 дней.