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Вучич попросил помощи у ЕС, чтобы преодолеть энергетический кризис в Сербии

13:15 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в список вместе со странами ЕС для получения помощи в свете энергетического кризиса. Об этом лидер Сербии заявил в Софии на церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией, трансляцию вело сербское агентство Танюг.

«Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена. <…> Мы благодарны за вашу [Евросоюза] поддержку во время коронавирусного кризиса, но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС [которым будет оказана финансовая поддержка]», — попросил Вучич, обращаясь к присутствовавшей на церемонии Урсуле фон дер Ляйен.

Лидер Сербии поблагодарил председателя Еврокомиссии за корректное к нему отношение, хотя он боялся быть «черной овцой» среди своих коллег после осуждения ЕС внешней политики Сербии.

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