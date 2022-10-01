Вучич попросил помощи у ЕС, чтобы преодолеть энергетический кризис в Сербии

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич попросил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен включить балканские страны в список вместе со странами ЕС для получения помощи в свете энергетического кризиса. Об этом лидер Сербии заявил в Софии на церемонии открытия интерконнектора между Болгарией и Грецией, трансляцию вело сербское агентство Танюг.



«Я верю, что осень и зима будут тяжелыми, а госпожа [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен со мной не согласна, она оптимистично настроена. <…> Мы благодарны за вашу [Евросоюза] поддержку во время коронавирусного кризиса, но что касается денежных средств, мы сейчас не можем покрыть траты на газ. Включите и наши балканские страны в список вместе со странами ЕС [которым будет оказана финансовая поддержка]», — попросил Вучич, обращаясь к присутствовавшей на церемонии Урсуле фон дер Ляйен.



Лидер Сербии поблагодарил председателя Еврокомиссии за корректное к нему отношение, хотя он боялся быть «черной овцой» среди своих коллег после осуждения ЕС внешней политики Сербии.



