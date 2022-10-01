Новое пространство для молодежной аудитории открылось в зале «Зарядье»
14:28 01.10.2022
В Москве в зале «Зарядье» открыто новое концертное пространство, где смогут выступать одаренные молодые исполнители, а также будут проводиться встречи артистов со зрителями. Открытие было приурочено к Международному дню музыки, отмечаемому 1 октября.
«В этом замечательном месте с видом на Китайгородскую стену, парк «Зарядье» и Парящий мост, будут проходить концерты, встречи зрителей с артистами, лекции и мастер-классы, - говорит генеральный директор зала «Зарядье», заслуженный артист РФ Иван Рудин. - Я считаю добрым знаком, что мы открываем это пространство в Международный день музыки».
Уже состоялся концерт-открытие, который провели Иван Рудин и Дарья Мороз. На сцене выступала молодежь, только начинающая путь на большой сцене, а также признанные артисты, например, альтист Юрий Башмет, пианист Борис Березовский, арфистка Софья Кипрская, пианистка Варвара Кутузова, трубач Кирилл Солдатов, меццо-сопрано Полина Шамаева.
Еще одна задача нового концертного пространства зала «Зарядье» - создать неформальную среду для широкой аудитории, где комфортно будут себя чувствовать и постоянные слушатели, и молодежь, для которой посещать концертные залы еще непривычно.
По данным «Зарядья», билеты на большинство концертов и лекций уже полностью распроданы. На все события в новом пространстве будут продаваться билеты с фиксированной стоимостью в 300 руб.
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