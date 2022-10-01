Возможность переизбрания Байдена под вопросом из-за его возраста - СМИ
20:50 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изменения в состоянии и поведении президента США Джо Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году. Такую точку зрения обозреватель газеты «Вашингтон пост» Меган Макардал выразила в статье, опубликованной в субботу на сайте издания.
«Задолго до того как наш президент начал общаться с мертвыми в Белом доме, было очевидно, что расцвет Джо Байдена уже позади», — пишет Макардал. Журналистка имеет в виду ситуацию, которая произошла ранее на этой неделе на конференции, проводившейся в Белом доме. Байден, которому в этому году исполнится 80 лет, выступая там с речью, начал искать среди присутствовавших члена Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от штата Индиана), погибшую в ДТП в августе. «Джеки, вы здесь? Где Джеки?» — сказал президент, когда благодарил организаторов мероприятия.
По словам, Макардал, еще до того как он был объявлен кандидатом на пост главы государства от Демократической партии перед выборами в 2020 году, она задавалась вопросом, «действительно ли он выдержит» предвыборную кампанию. «Хочу пояснить: я все равно голосовала за него. Какими бы ни были недостатки Байдена, я предпочла их явному безумию [бывшего президента США] Дональда Трампа. Но меня также интересовало, сколько еще людей проголосовали бы за него, если бы не случайность, связанная с пандемией», — продолжила журналистка.
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