Херсонская и Запорожская области входят в состав РФ в качестве субъектов со своими названиями

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонская область войдет в состав России в качестве отдельного субъекта, сохранив при этом свое название. Это следует из постановления о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованного в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

«Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в РФ Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Херсонская область», — указано в документе.

Договор о принятии Запорожской области в состав РФ предусматривает ее вхождение с нынешним названием. Об этом говорится в постановлении о признании договора соответствующим Конституции России, опубликованном в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

Применительно к рассматриваемому договору использование допускаемой российским и международным правом возможности применения международного договора до его вступления в силу означает также, что с момента подписания рассматриваемого договора <…> Запорожская область находится в составе Российской Федерации в качестве ее субъекта», — говорится в тексте.