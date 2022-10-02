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НОВОСТИ

Херсонская и Запорожская области входят в состав РФ в качестве субъектов со своими названиями

14:10 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонская область войдет в состав России в качестве отдельного субъекта, сохранив при этом свое название. Это следует из постановления о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованного в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

«Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в РФ Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект — Херсонская область», — указано в документе.

Договор о принятии Запорожской области в состав РФ предусматривает ее вхождение с нынешним названием. Об этом говорится в постановлении о признании договора соответствующим Конституции России, опубликованном в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

Применительно к рассматриваемому договору использование допускаемой российским и международным правом возможности применения международного договора до его вступления в силу означает также, что с момента подписания рассматриваемого договора <…> Запорожская область находится в составе Российской Федерации в качестве ее субъекта», — говорится в тексте.

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