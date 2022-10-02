Переходный период для итеграции новых территорий определен до 1 января 2026 года

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переходный период, в течение которого власти РФ должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях, опубликованных в воскресенье на сайте Конституционного суда России.

«В соответствии со статьей 6 рассматриваемого договора со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период», — говорится в постановлении КС РФ о признании конституционности договора о принятии ДНР в состав России. Аналогичные пункты прописаны и в договорах с Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями.