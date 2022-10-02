Столтенберг продолжает утверждать, что НАТО не является участником конфликта на Украине
17:15 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО не является участником конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, независимой суверенной стране в Европе, которая имеет право защищать себя от агрессии», — сказал он.
«Поддержка Украины является нашим главным приоритетом. Им нужно больше помощи, она должна быть длительной», — добавил генсек.
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