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Столтенберг продолжает утверждать, что НАТО не является участником конфликта на Украине

17:15 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, однако это не делает его стороной конфликта. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании Эн-би-си, вышедшем в эфир в воскресенье.

«НАТО не является участником конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, независимой суверенной стране в Европе, которая имеет право защищать себя от агрессии», — сказал он.

«Поддержка Украины является нашим главным приоритетом. Им нужно больше помощи, она должна быть длительной», — добавил генсек.

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