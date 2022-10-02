Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии в состав РФ новых территорий

19:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Пакет документов опубликован в думской электронной базе в воскресенье.

Во всех четырех проектах предлагается «ратифицировать договор между РФ и ДНР, [ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — прим. ТАСС] об их принятии в Россию и образовании в составе РФ новых субъектов». Документы подписаны в Москве 30 сентября.

В международных договорах в том числе идет речь об установлении границ новых субъектов. Пределы республик и областей будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ». В международных договорах уточняется, что границы, сопряженные с территорией иностранного государства, будут государственной границей РФ.

Рассмотрение этих документов в Госдуме запланировано на 3 октября, а в Совете Федерации — на 4 октября.