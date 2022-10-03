Временный поверенный в делах РФ объявлен персоной нон грата в Литве
14:20 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«3 октября представитель посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел, ему была вручена нота об объявлении временного поверенного в делах Российской Федерации Сергея Рябоконя персоной нон грата», — указано в заявлении на сайте ведомства.
Как отметил МИД, данное решение принято с учетом информации ответственных инстанций, которые пришли к выводу, что деятельность и высказывания временного поверенного в последнее время якобы «не согласуются со статусом дипломата и трактуются как вмешательство в дела принимающей стороны», то есть Литвы.
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