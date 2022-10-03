Более 17 тыс россиян и украинцев получили вид на жительство в Сербии
16:30 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы находимся в специфической ситуации, потому что, с одной стороны, растет число сирийских, афганских и пакистанских беженцев, а с другой стороны, приезжает все больше людей из России. На сегодняшней день у нас зарегистрировано с видом на жительство на год около 17 600 человек из Российской Федерации и с Украины вместе взятых, все это немалая нагрузка для маленькой страны», — заявил Вучич.
Сербский лидер пообещал «до конца года согласовать визовый режим со странами ЕС».
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