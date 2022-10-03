0
0
40
НОВОСТИ

Более 17 тыс россиян и украинцев получили вид на жительство в Сербии

16:30 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 тыс. граждан России и Украины получили в Сербии вид на жительство на год. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Будапеште. Трансляцию вел сербский канал «ТВ пинк».

«Мы находимся в специфической ситуации, потому что, с одной стороны, растет число сирийских, афганских и пакистанских беженцев, а с другой стороны, приезжает все больше людей из России. На сегодняшней день у нас зарегистрировано с видом на жительство на год около 17 600 человек из Российской Федерации и с Украины вместе взятых, все это немалая нагрузка для маленькой страны», — заявил Вучич.

Сербский лидер пообещал «до конца года согласовать визовый режим со странами ЕС».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:40 03.10.2022
Глава ДНР учредил медаль «За храбрость» - указ
0
91
16:20 03.10.2022
Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой
0
130
15:20 03.10.2022
Забывая о собственных вторжениях в другие страны, США лицемерно обвиняют РФ - Лавров
0
223
15:13 03.10.2022
Собянин: Меры поддержки будут оказываться мобилизованным и их семьям на всем протяжении СВО
0
198
15:10 03.10.2022
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся военной мобилизации
0
208
14:30 03.10.2022
Российские алмазы не попали в новый пакет санкций ЕС против РФ
0
291
14:20 03.10.2022
Временный поверенный в делах РФ объявлен персоной нон грата в Литве
0
285
13:40 03.10.2022
В случае угрозы ФРГ готова оказать поддержку Тайваню - Вильш
0
294
13:30 03.10.2022
Проекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ одобрил комитет Госдумы
0
267
13:04 03.10.2022
Вице-мэр Ракова рассказала о скором внедрении новых инструментов для усиленной подготовки детей к ЕГЭ
0
306

Возврат к списку