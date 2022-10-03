Герой Советского Союза дал напутствие мобилизованным москвичам
17:48 03.10.2022
Бывший разведчик, Герой Советского Союза, член правления Клуба Героев и руководитель секции Героев по Центральному административному округу Москвы Владимир Горовой в мобилизационном центре дал напутствие резервистам. «Я сегодня пришел сюда, чтобы напутствовать наших призывников, рассказать им пожелания наши, ну и пожелать им успехов в боевой подготовке и, если придется, в боевых операциях, - заявил Горовой. - Нужно понимать всем, кто туда идет, что страна сейчас находится в очень серьезной обстановке... У нас все есть: семья, дети, родители, работа, но все это у нас повседневность, а в глубине души должно быть одно, что когда наступает час смертельной опасности, а сейчас такой час наступил, все, кто идет туда по призыву… воюют и за себя, и за своих родных, и за нашу страну».
Как отмечает Владимир Горовой человек идет защищать Родину не только потому что он обязан, но еще по зову сердца и души. «Он должен пойти и защищать свои березки, друзей, семью. За всем этим стоит большая страна - Родина, Россия», - заявил Герой Советского Союза.
Как заявил Горовой, он гордится гражданами России, особенно добровольцами: «Они идут сознательно защищать Родину. Несмотря на мирную жизнь, дух морального долга, защиты Родины не утрачен у нас».
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