В 2022 году военная помощь США Эстонии достигла 140,5 млн долларов - Минобороны
11:20 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Общий объем финансирования по программе военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing), предоставленного Эстонии, составил 140,5 млн долларов. Большая часть этой суммы будет направлена на программу по закупке [реактивных систем залпового огня] M142 HIMARS для Сил обороны Эстонии, которую планируется завершить к 2025 году», — говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, финансирование «является частью комплексного пакета военной помощи, которую США направили на повышение обороноспособности Украины, а также стран восточного фланга НАТО». В министерстве пояснили, что США постоянно поддерживают различные оборонные проекты в Эстонии, за последние пять лет на них было выделено 228 млн долларов.
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