РФ будет ждать изменений позиции Украины по переговорам или нового президента - Песков

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет ждать изменения позиции нынешнего или следующего президента Украины относительно переговоров с Москвой, для переговорного процесса и выхода на договоренности необходимо участие Киева. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Нет, чтобы вести переговоры, нужно две стороны <…> Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента [Украины Владимира Зеленского], либо дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли достижение договоренностей без участия официального Киева.



