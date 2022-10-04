Одобрен закон о трудовых правах мобилизованных работников
14:15 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о трудовых гарантиях предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы, он будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года. Период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
Кроме того, работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. За мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идет о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.
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