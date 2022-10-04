0
0
1
НОВОСТИ

Одобрен закон о трудовых правах мобилизованных работников

14:15 04.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о трудовых правах работников, подпавших под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.

Закон о трудовых гарантиях предусматривает в том числе приостановление действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы, он будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября 2022 года. Период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.

Кроме того, работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора будет обязан выплатить мобилизованному работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового договора. За мобилизованными работниками предлагается сохранять социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых они получили до приостановления трудового договора. Речь идет о дополнительном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении, улучшении социально-бытовых условий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:12 03.10.2022
От должности отстранен военный комиссар Хабаровского края
0
273
15:45 02.10.2022
Жителей новых регионов РФ не будут наказывать, если они вынужденно попали в ВСУ - КС
0
401
21:00 30.09.2022
Армия обороны Израиля распордилась, чтобы все ее служащие покинули территорию РФ
0
779
20:45 30.09.2022
Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны
0
732
20:30 30.09.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу
0
744
20:15 30.09.2022
США и НАТО не наблюдают, что РФ готовится применить ядерное оружие
0
735
19:55 30.09.2022
Гнесек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать, если сама прекратит воевать с РФ
0
768
17:25 30.09.2022
Киев собирается подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
0
751
11:00 30.09.2022
Более 20 человек погибли, 34 ранены при ударе ВСУ по автоколонне в Запорожье
0
821
10:20 30.09.2022
Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате удара ВСУ
0
820

Возврат к списку